Глава Каталонии назвал испанскому премьеру условия объявления независимости

МАДРИД, 19 окт – РИА Новости. Парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономии от Испании, если Мадрид продолжит отказываться от диалога, говорится в письме главы женералитета Карлеса Пучдемона испанскому премьеру Мариано Рахою.

Пучдемон подчеркнул, что приостановка объявления независимости Каталонии от Испании "остается в силе".

"Если правительство продолжит мешать диалогу и продолжит давление, парламент Каталонии может приступить, если сочтет нужным, к голосованию по формальной декларации о независимости, по которой не было голосования 10 октября", — говорится в послании.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и Конституционный суд страны признали незаконным. После этого Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) — достаточны для провозглашения независимости. При этом он предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом.