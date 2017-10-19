В Киеве возобновился митинг возле здания Рады

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Митинг сторонников ряда политических сил возобновился возле здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Перед собравшимися выступил депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев, он озвучил требования митингующих, которые не изменились с прошлого митинга, прошедшего во вторник: отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательной системы и создание антикоррупционных судов. Он потребовал, чтобы Рада уже в четверг начала рассмотрение законопроектов об отмене депутатского иммунитета и реформе избирательной системы.

В руках у митингующих, которые стоят на площади Конституции возле Рады, видны флаги партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, несколько флагов националистической партии "Свобода", а также государственные флаги. Участники акции слушают аудиотрансляцию заседания парламента, который в этот момент рассматривает документы по медицинской реформе.

Во вторник несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации в центре Киева, организованной рядом политических партий, включая "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Главными итогами первого дня митинга, который не увенчался выполнением ни одного из требований митингующих, стало объявление акции бессрочной, до выполнения всех требований протестующих, и потасовка между активистами и полицией, пытавшейся помешать установлению палаток на площади перед Радой.