В Киеве возобновился митинг возле здания Рады

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Митинг сторонников ряда политических сил возобновился возле здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
В руках у митингующих, которые стоят на площади Конституции возле Рады, видны флаги партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, несколько флагов националистической партии "Свобода", а также государственные флаги. Участники акции слушают аудиотрансляцию заседания парламента, который в этот момент рассматривает документы по медицинской реформе.
Главными итогами первого дня митинга, который не увенчался выполнением ни одного из требований митингующих, стало объявление акции бессрочной, до выполнения всех требований протестующих, и потасовка между активистами и полицией, пытавшейся помешать установлению палаток на площади перед Радой.