КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева в деле о штрафе "Газпрому" на 171 миллиард гривен (около 6,4 миллиарда долларов) разрешил обращать взыскание на все имущество компании, сообщил в четверг министр юстиции Украины Павел Петренко.
Антимонопольный комитет (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".
Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины. "Газпром" также заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. Как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного АМКУ, а Петренко заявлял, что Киев завершил списание около 3,1 миллиона долларов дивидендов компании в счет погашения штрафа.