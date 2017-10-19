Силовики выпустили более тысячи боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки 1,44 тысячи боеприпасов, в том числе мин и снарядов, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"На горловском направлении применялись гранатометы РПГ/СПГ – две гранаты; АГС – два раза, выпущено 58 гранат; легкое стрелковое оружие – два раза", — сказал он.

По его словам, на донецком направлении применялись гаубицы калибром 152 миллиметра (выпущено 11 снарядов), минометы калибрами 120 миллиметров (145 мин) и 82 миллиметра (109 мин), а также танки, БМП/БТР, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелам подвергся и юг ДНР. По его данным, на мариупольском направлении использовались 120-миллиметровые минометы, гранатометы, легкое стрелковое оружие.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1,44 тысячи единиц", — заявил представитель СЦКК.