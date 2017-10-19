Климов заявил о возможных ответных мерах на "закон Магнитского" в Канаде

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. России следует применить ответные меры к Канаде по "закону Магнитского", аналогичные тем, что были приняты по отношению к США, заявил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда, председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Накануне в Канаде вступил в силу принятый ранее парламентом закон, вводящий санкции против иностранных чиновников.

"Мне представляется логичным вводить ответные меры против Канады, Россия не может не замечать таких враждебных выпадов", — подчеркнул Климов.

Он отметил, что "закон Магнитского" является темной историей под прикрытием очень спорного случая, публично представленного Западу человеком, который в РФ считается преступником.

"В свое время "закон Магнитского" был первой пробой, массированной санкционной атакой на Россию со стороны США еще до событий в Киеве, до всего", — сказал сенатор.

По его мнению, США уже тогда вырабатывали свою позицию, планировали стратегию по сдерживанию России.

Парламентарий выразил недоумение в связи с тем, что Канада присоединилась к этой теме "поздненько". "Есть такое выражение, что у динозавра, если за хвост ущипнешь, до головы доходит не сразу", — привел пример Климов.

Он считает, что в отношении Канады "здесь надо принимать весь тот пакет, который приняли в отношении США".

"МИД нас сориентирует (по персоналиям), чтобы все было сделано цивилизованно, чтобы были отмечены люди, которые проявили себя в гнусном деле поддержания международной напряженности и ухудшения наших двусторонних отношений", — сказал законодатель.

Сенатор напомнил, что в отличие от недоброжелательной политики Оттавы и западных санкций против парламентариев, на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге присутствовала канадская делегация, любой желающий мог туда приехать.

Климов также не исключил, что в Канаде сильны позиции украинского лобби, которое могло использоваться для попыток искусственного подогрева ситуации.