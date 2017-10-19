Силовики почти 50 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (205)

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.