В МВД Украины уточнили число жертв ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уточнил, что в результате ДТП в Харькове, которая произошла вечером в среду, погибли пять, а не шесть человек.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что число погибших в результате наезда внедорожника на толпу в Харькове достигло шести человек , пятеро госпитализированы. По его данным, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора. Информацию о гибели шести человек подтвердила губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

"Буквально только что я общался с главой главного управления Нацполиции Харьковской области Олегом Бехом, который держит дело на личном контроле. Это дело взято на личный контроль министра внутренних дел и председателя Нацполиции, генпрокурора. Могу сказать, что в настоящее время 11 пострадавших: пять погибших — подчеркиваю, пять погибших, два человека находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина, которая перманентно находится в состоянии комы. Сейчас врачи борются за ее жизнь", — цитирует Шкиряка сайт телеканала "112 Украина".

Он отметил, что проводятся все необходимые следственные действия в отношении виновников аварии, "проверяется информация со всех камер наружного наблюдения". "Вероятнее всего, речь будет идти о двух виновниках — и Lexus, и Touareg, это предварительно. Что касается водителя Lexus, то она задержана в порядке статьи 208 и в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения", — сказал Шкиряк.

По данным украинских СМИ, за рулем Lexus RX 350 находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. Геращенко ранее назвал ее "девушкой-мажором".