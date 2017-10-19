КНДР предлагает США мирное сосуществование, сообщили СМИ

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР предлагает США мирное сосуществование с признанием ее ядерного статуса, согласно опубликованному в четверг комментарию центральной северокорейской газеты "Нодон синмун".

Как сильно ситуация на Корейском полуострове угрожает мировой безопасности? Опасность невысока, США и КНДР угрожают друг другу, но не начнут войну

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"Наиболее рационально признать необратимый ядерный статус КНДР и искать путь к мирному сосуществованию", — приводит слова из этого комментария южнокорейское агентство Рёнхап

"Мы только советуем, ничего не навязываем", — подчеркивает орган ЦК Трудовой партии Кореи, оставляя выбор за США. Как утверждает газета, "источник ядерного противостояния" КНДР и США от начала до конца кроется во враждебной политике Америки в отношении Пхеньяна.

Как отмечает Рёнхап, "Нодон синмун" упрекает также Китай и Россию за поддержку санкций против КНДР в СБ ООН.

"Есть державы, которые заодно с США из эгоистических соображений сохранения нынешнего мирового порядка вокруг ядерных держав", — передает агентство слова комментария северокорейской газеты.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.