В Киеве люди собираются на митинг к зданию Рады

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Обстановка в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины в Киеве по состоянию на утро четверга остается спокойной, к лагерю протестующих подтягиваются люди, которые планируют принять участие в митинге, передает корреспондент РИА Новости.
Люди в палаточном городке пока занимаются своими делами — часть стоит по периметру лагеря с металлическими щитами, охраняя его территорию, еще часть находится в палатках. Отвечающие за питание растапливают полевую кухню и планируют готовить завтрак. Также жители палаточного городка попросили сторонников партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" свернуть партийные флаги.
При этом в Мариинском парке, расположенном рядом с палаточным городком, уже собираются толпы людей, которые планируют принять участие в запланированном митинге. Правительственный квартал рядом с Радой перекрыт правоохранителями, они проводят досмотр личных вещей всех, кто направляются к зданию парламента.
21.4%Очередной сменой власти
64.1%Ничем, митингующие скоро разойдутся
14.5%Не слежу за ситуацией
Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. В среду очередная потасовка произошла возле здания Рады, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.