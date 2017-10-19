В Афганистане при взрыве автомобилей погибли около 40 военных, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. По меньшей мере 40 военных погибли при подрыве двух автомобилей у военной базы в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

"Два террориста-смертника атаковали на (армейских внедорожниках — ред.) Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает телеканал 1TV, министерство обороны Афганистана подтвердило атаку на военную базу в провинции Кандагар. По их данным, нападение было совершено поздно вечером в среду.