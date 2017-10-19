Новое устройство Apple попало на видео

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прототип нового устройства от компании Apple с рабочим названием "Проект Титан" попал на видео, которое разместил в сети предприниматель Макалистер Хиггинс. Система установлена на крыше машины, состоит из камер и датчиков, которые анализируют окружающее пространство и дают возможность водителю управлять при помощи автопилота, сообщает издание TechCrunch.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17 октября 2017 г.

​

Хиггинс сообщил, что насчитал 12 лидаров — специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник.

Ранее СМИ сообщали о планах Apple выпустить к 2019 году собственный электромобиль, однако последнее время эксперты все чаще заявляют, что компания сфокусировалась на создании автопилота, который можно будет устанавливать на уже существующие модели машин.