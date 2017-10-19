КНДР пригрозила США "невообразимым и неожиданным ударом"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пхеньян пригрозил Вашингтону "невообразимым" ударом в самый "неожиданный" момент. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление ЦТАК, связанное с маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем "Рональд Рейган", проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова.

В нем отмечается, что США доставили прямо к берегам КНДР свои "главные цели". "Что еще хуже, США притащили прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны знать, что столкнутся с невообразимым ударом в неожиданный момент", — подчеркивается в заявлении.

Авианосная ударная группа ВМС США проводит учения с южнокорейскими боевыми кораблями у берегов Корейского полуострова. В маневрах примут участие американские эсминцы "Стэтхем" и "Мустин", а также авиация двух стран. Американские и южнокорейские военные отработают действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.