ВСУ обстреляли территорию ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Новокиевка, Калиновка, Калиново, Алмазное, Веселогоровка. Всего по территории республики было выпущено порядка 210 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 53 раза открывали огонь по их позициям, трое военных получили ранения.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие… В результате боевых действий двое украинских воинов были ранены. Еще один военный получил ранения в результате подрыва", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По данным силовиков, на донецком направлении велись обстрелы из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по Авдеевке, Майорску и Каменке. Сообщается, что на луганском направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов по позициям силовиков в Новотошковском и Новозвановке. Кроме того, ночью под огонь из автоматических гранатометов попали позиции силовиков в Новозвановке и Новоалександровке.

Сообщается, что на мариупольском направлении велись обстрелы вблизи Гнутово из минометов калибром 82 миллиметра.