В КПК рассказали, сколько членов партии наказали за нарушение дисциплины

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости, Анна Раткогло. Более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней за последние пять лет были наказаны за нарушения партийной дисциплины, сообщил в четверг заместитель секретаря центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ян Сяоду.
"За последние пять лет контролирующие органы по проверке дисциплины рассмотрели 2,67 миллиона случаев возможных нарушений партийных дисциплинарных норм, были заведены 1,54 миллиона дел, наказанию подверглись 1,53 миллиона членов КПК по обвинениям в соответствующих нарушениях, 58 тысяч дел были переданы в органы юстиции для дальнейшего разбирательства", — заявил Ян Сяоду на пресс-конференции в рамках 19-го съезда КПК.
Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин, выступая на открытии 19-го съезда, заявил, что дисциплину в партийных рядах необходимо постоянно ужесточать, чтобы члены партии и кадровые работники не выходили за рамки допустимого и привыкли жить в условиях контроля и ограничений.
Очередной, 19-й съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине в среду, он продлится до 24 октября.