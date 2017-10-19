В КПК рассказали, сколько членов партии наказали за нарушение дисциплины

Сотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая

Сотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости, Анна Раткогло. Более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней за последние пять лет были наказаны за нарушения партийной дисциплины, сообщил в четверг заместитель секретаря центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ян Сяоду.

Всего в рядах китайской компартии состоят 89 миллионов человек.

"За последние пять лет контролирующие органы по проверке дисциплины рассмотрели 2,67 миллиона случаев возможных нарушений партийных дисциплинарных норм, были заведены 1,54 миллиона дел, наказанию подверглись 1,53 миллиона членов КПК по обвинениям в соответствующих нарушениях, 58 тысяч дел были переданы в органы юстиции для дальнейшего разбирательства", — заявил Ян Сяоду на пресс-конференции в рамках 19-го съезда КПК.

Он подчеркнул, что в Китае статус членов Компартии выше, чем у обычных граждан, поэтому и требования к ним должны быть намного строже. По словам Ян Сяоду, "членами партии становятся добровольно, поэтому они должны быть готовы к тому, чтобы соответствовать гораздо более высоким стандартам, партийная дисциплина должна быть гораздо строже законов".

Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин, выступая на открытии 19-го съезда, заявил, что дисциплину в партийных рядах необходимо постоянно ужесточать, чтобы члены партии и кадровые работники не выходили за рамки допустимого и привыкли жить в условиях контроля и ограничений.

Очередной, 19-й съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине в среду, он продлится до 24 октября.