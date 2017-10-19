Венесуэла вручила ноту протеста канадскому послу

МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса вручил в среду ноту протеста послу Канады Крейбу Ковалику в связи с заявлениями официальных лиц страны, которые в Каракасе посчитали вмешательством в свои внутренние дела. Об этом сообщило венесуэльское дипломатическое ведомство.

"Мы вручаем ноту протеста от венесуэльского правительства правительству Канады за постоянные атаки, носящие характер вмешательства. Правительство Канады постоянно нападает на Венесуэлу, в том числе в социальных сетях официальных лиц", – приводит венесуэльский МИД заявление Арреасы в момент вручения ноты.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна сомневается в достоверности итогов губернаторских выборов в Венесуэле в связи с имеющимися нарушениями. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро обрушился с резкими словами в адрес правительства Канады, назвав его наглым и глупым, и посоветовал убираться из Венесуэлы. Также Каракас объявил об отзыве для консультаций своего посла в Оттаве.

По подсчетам Арреасы, в общей сложности с 31 марта власти Канады позволили себе 14 заявлений относительно ситуации в Венесуэле. "Если правительство Канады продолжит нападать на Венесуэлу, президент Николас Мадуро должен будет принять меры дипломатического характера", – заметил глава МИД Венесуэлы.