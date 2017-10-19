Сто лет русской революции: мексиканцы ищут параллели

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Приближающийся 100-летний юбилей революции в России 1917 года серьезно заинтересовал мексиканское научное сообщество и любителей истории.
"Мексиканцев в первую очередь интересует влияние мексиканской революции 1910-1917 годов на русскую, их взаимосвязь, значение нашей революции для мирового развития", — рассказал РИА Новости посол РФ в Мексике Эдуард Малаян, участвовавший в работе конференции.
Параллельные революции
"И не зря – ведь первые две социально-ориентированные конституции в мире были приняты именно в Мексике в феврале 1917 года, и позднее – в советской России, хотя коммунистическая партия (ныне не существующая – ред.) появилась в Мексике только в 1919 году", — отметил дипломат.
Он также заметил, что мексиканские историки часто обращают внимание на факт биографии писателя Джона Рида, который сначала написал книгу о мексиканской революции ("Восставшая Мексика"), а затем отправился в Россию, после чего выпустил свое знаменитое произведение "Десять дней, которые потрясли мир".
"В целом в центре обеих революций во главе угла стоял аграрный вопрос, земля – крестьянам, что послужило толчком для восстания как в Мексике, так и в России", – сказал Малаян.
В 100-летию русской революции в Национальном колледже Мексики развернута большая экспозиция, состоящая из репродукций плакатов тех лет, охватывающих период с начала 1900-х годов и до установления советской власти в России.