Сто лет русской революции: мексиканцы ищут параллели

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Приближающийся 100-летний юбилей революции в России 1917 года серьезно заинтересовал мексиканское научное сообщество и любителей истории.

В Мехико уже прошли и еще готовятся несколько конференций и других публичных мероприятий, приуроченных к этим датам. Одна из крупнейших прошла в среду в Национальном колледже страны. Она была организована Мексиканской академией наук.

"Мексиканцев в первую очередь интересует влияние мексиканской революции 1910-1917 годов на русскую, их взаимосвязь, значение нашей революции для мирового развития", — рассказал РИА Новости посол РФ в Мексике Эдуард Малаян, участвовавший в работе конференции.

Параллельные революции

Мексиканская революция началась 20 ноября 1910 года как восстание против диктатуры Порфирио Диаса. После того, как Диас был в очередной раз выбран президентом Мексики, лидер демократической оппозиции Франсиско Мадеро призвал мексиканский народ к вооруженному восстанию. Завершилась революция 5 февраля 1917 года принятием новой конституции страны, которая действует до сих пор. За время революции, по разным данным, погибли от 300 тысяч до 2 миллионов человек. Население Мексики в 1910 году составляло 15 миллионов человек.

По словам Малаяна, мексиканцы действительно видят связь двух революций.

"И не зря – ведь первые две социально-ориентированные конституции в мире были приняты именно в Мексике в феврале 1917 года, и позднее – в советской России, хотя коммунистическая партия (ныне не существующая – ред.) появилась в Мексике только в 1919 году", — отметил дипломат.

Он также заметил, что мексиканские историки часто обращают внимание на факт биографии писателя Джона Рида, который сначала написал книгу о мексиканской революции ("Восставшая Мексика"), а затем отправился в Россию, после чего выпустил свое знаменитое произведение "Десять дней, которые потрясли мир".

"В целом в центре обеих революций во главе угла стоял аграрный вопрос, земля – крестьянам, что послужило толчком для восстания как в Мексике, так и в России", – сказал Малаян.

В 100-летию русской революции в Национальном колледже Мексики развернута большая экспозиция, состоящая из репродукций плакатов тех лет, охватывающих период с начала 1900-х годов и до установления советской власти в России.