В Белом доме заявили, что террористы хотят устроить "новое 11 сентября"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что экстремисты планируют осуществить теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года, жертвами которой стали почти три тысячи человек.

"Террористические организации – ИГ* или другие – хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом", — приводит Daily Mail ее слова во время выступления в американском посольстве в Лондоне.

По ее словам, сейчас у "Исламского государства" переходный период, когда боевикам "нужно обеспечить поступление финансов, продолжать быть заметными и сохранять свою численность, поэтому они реализуют небольшие замыслы".

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но и еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек — в Пенсильвании.

Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.

*Террористические организации, запрещенные в России.