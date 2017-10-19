В Белом доме заявили, что террористы хотят устроить "новое 11 сентября"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что экстремисты планируют осуществить теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года, жертвами которой стали почти три тысячи человек.
"Террористические организации – ИГ* или другие – хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом", — приводит Daily Mail ее слова во время выступления в американском посольстве в Лондоне.
11 сентября 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и один — Ливана.
*Террористические организации, запрещенные в России.