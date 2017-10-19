Австралийская служба разведки сообщила о возросшем числе случаев шпионажа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) сообщила о возросшем за последний год числе случаев шпионажа в отношении Австралии, пишет газета Sydney Morning Herald.

Как сообщил глава ведомства Дункан Льюис в ежегодном докладе, Австралия стала объектом "беспрецедентного" числа случаев шпионажа и иностранного вмешательства" с целью похитить важную государственную и корпоративную информацию.

"Иностранные службы разведки пытались получить доступ к конфиденциальной или засекреченной информации касательно альянсов и партнерства Австралии, нашей позиции по вопросам международной дипломатии, экономической и военной сфер, нашей энергетики и минеральных ресурсов, наших инноваций в науке и технологиях", — говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что масштаб последствий иностранного вмешательства в настоящее время оценить невозможно.