Престарелый американский сенатор потерялся в Капитолии

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Сенатор США от Миссисипи Тад Кохран не смог с первого раза найти зал заседаний и неправильно проголосовал на первом заседании, которое он посетил после длительной болезни, сообщило издание Politico.

Кохран, которому 79 лет, вернулся в сенат после лечения от урологического заболевания, которое продлилось ряд недель. Сенатор занимает ключевой пост главы комитета по ассигнованиям, которому предстоит решать в ближайшие месяцы вопрос о налоговой и других реформах, а также о бюджете страны.

Журналисты спросили Кохрана в коридоре, не уйдет ли он в отставку с поста главы комитета. Кохран повторил вопрос вслух и не смог затем на него ответить. На вопрос, не собирается ли он на пенсию после 44 лет пребывания в сенате, Кохран ответил слабым голосом: "Не верьте всему, что слышите". На вопрос, не просили ли его коллеги уйти в отставку, Кохран ответил: "На улице отличный день".

После этого сенатор направился к залу заседаний, но хотел войти в помещение на первом этаже, тогда как сенаторы заседают на втором. Помощники помогли ему найти дорогу.

В ходе голосования в среду сенатор разговаривал с одним из коллег, но не выступал. Кохран проголосовал за одну из предложенных поправок, его помощники стали требовать от него, чтобы он проголосовал против. На то, чтобы переголосовать, Кохрану потребовалось некоторое время.

Место Кохрана в иерархии сената считается очень важным, учитывая, что он оказывает большое влияние на бюджет США. Сенатор избрался на очередной шестилетний срок в 2014 году. Его возможный уход может привести к ненужным осложнениям для республиканского большинства, которое не заинтересовано во внеочередных выборах в сенат.

В истории сената США неоднократно бывали случаи, когда были сомнения в способности того или иного пожилого сенатора исполнять свои обязанности. Так, сенатор Стром Термонд от Южной Каролины работал в сенате до 100 лет, но был вынужден оставить влиятельный пост главы комитета по вооруженным силам. Особенным долголетием в последнее время отличались как раз главы комитета по ассигнованиям. Так, сенатор от Виргинии Роберт Берд умер в 2010 году в 92-летнем возрасте и до последнего исполнял свои обязанности, однако его сняли с поста председателя комитета. Преемник Берда на посту главы комитета Дэвид Иноуэ умер в должности сенатора и главы комитета в 88-летнем возрасте в 2012 году. Затем главой комитета была Барбара Микульски, которой сейчас 81 год, а ее преемником стал Кохран.