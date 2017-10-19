Стало известно, почему женщины перестают заниматься сексом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главными причинами прекращения половой жизни являются болевые ощущений при половом акте, а также неспособность или нежелание партнера заниматься любовью. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1500 женщин старше 55 лет, проведенного группой американских ученых из Центра медицинских исследований Портленда, сообщает Medical News Today.

Исследование было направлено на то, чтобы выяснить, как климакс влияет на половую жизнь женщин и почему они теряют интерес к сексу после менопаузы. У участников опроса была возможность выбирать сразу несколько вариантов ответа.

На боли или неприятные ощущения при половом акте пожаловалась примерно половина респондентов, 47% женщин заявили об отсутствии интереса или физической способности со стороны партнера осуществить половой акт. Четверть опрошенных рассказали о сухости влагалища и связанных с этим неприятных ощущениях во время секса. Семь процентов респондентов признались в непроизвольном мочеиспускании при половом акте.При этом почти половина респондентов к началу проведения исследования около шести месяцев не занималась сексом.

"Симптомы климактерического синдрома ограничивают способность женщин проявлять сексуальную активность и отрицательно влияют на эмоциональный опыт от половой жизни", — отметила доктор Аманда Кларк, руководившая исследованием.

Ранее ученые установили, что степень сексуального удовлетворения мужчин в большей степени зависит от продолжительности эрекции, желания и оргазма женщины. У женщин этот процесс, в свою очередь, зависит от влечения и оргазма мужчин.