В Раде объяснили отказ Порошенко от встречи с организаторами митинга

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отказался от встречи с организаторами митинга у здания Верховной рады в Киеве из-за состава делегации. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов, передает "Укринформ".

Как пояснил Герасимов, о встрече просил член БПП Мустафа Найем, и глава государства был на нее согласен, однако Порошенко был против участияв переговорах депутатов Сергея Левченко и Светланы Залищук. "Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо", — сказал парламентарий.

Ранее Мустафа Найем сообщил в Facebook о срыве встречи депутатов-организаторов митинга с Порошенко. "Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Во вторник несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации в центре Киева, организованной рядом политических сил, включая партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Позднее митингующие разбили палаточный городок возле Рады, отказавшись разойтись до выполнения их требований. В среду спецназ попытался взять городок штурмом из-за отказа митингующих вернуть украденные накануне у полиции щиты. Позднее обстановка у здания парламента нормализовалась.