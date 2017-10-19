С одобрения королевы: в Канаде вступил в силу "закон Магнитского"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Канадский "закон Магнитского", предусматривающий санкции против иностранных государственных служащих, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу. Об этом уведомил национальный парламент.

Ранее закон был принят палатой общин, а во вторник — сенатом. Документ вступил в силу в среду после получения формальной санкции от главы государства — королевы Елизаветы II.

Противоречит здравому смыслу

Российское посольство в Оттаве заявило на своей странице в Twitter , что канадский "закон Магнитского" противоречит здравому смыслу. "В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию", — говорится в заявлении дипмиссии.

Под "беглым мошенником" посольство имеет в виду, вероятно, основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

Россия ответит Канаде

В МИД России ранее выразили разочарование из-за решения Канады принять аналог "закона Магнитского". По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой. Она также добавила, что документ направлен на введение санкций против граждан России.

Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".

"При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", – сказала она.

Оригинальный, американский "закон Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года по инициативе главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, признанного российским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в "Матросской Тишине". В черный список попали представители российских правоохранительных органов, судьи, работники ФСИН и налоговой инспекции. Им был запрещен въезд в Штаты и предусмотрена блокировка их финансовых активов в американских банках. В 2016 году закон был дополнен — президент Барак Обама придал "закон Магнитского" глобальный статус. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран.