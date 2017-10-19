МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Канадский "закон Магнитского", предусматривающий санкции против иностранных государственных служащих, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу. Об этом уведомил национальный парламент.
Ранее закон был принят палатой общин, а во вторник — сенатом. Документ вступил в силу в среду после получения формальной санкции от главы государства — королевы Елизаветы II.
Противоречит здравому смыслусвоей странице в Twitter, что канадский "закон Магнитского" противоречит здравому смыслу. "В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию", — говорится в заявлении дипмиссии.
Под "беглым мошенником" посольство имеет в виду, вероятно, основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.
Россия ответит Канаде
Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".
"При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", – сказала она.