МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Сразу несколько десятков бывших агентов спецслужб диктатора Аугусто Пиночета были приговорены судом в Чили к заключению на срок 4-10 лет за похищение беременной женщины.

"Судья Мигель Васкес приговорил 35 агентов (национальной службы разведки) Dina за похищение Рейнальды Перейры Пласы", – говорится в сообщении судебной инстанции Чили в ее микроблоге в Twitter.

Речь идет о преступлении, совершенном в 1976 году против активистки компартии Чили. В то время Перейре было 29 лет, она ждала появления на свет своего первого ребенка.

Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.