Брэнсон рассказал о необычном использовании "красной кнопки" Обамой

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку, установленную в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказывать чай. Об этом сообщил британский миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон в автобиографической книге Finding my Virginity.

"Обама… сказал, что "раньше такие кнопки использовались в случае чрезвычайных ситуаций, а сейчас я с их помощью заказываю чай для гостей", — приводит выдержки из книги издание The Washington Examiner

Ранее, в апреле 2017 года, американские журналисты установили, что действующий глава государства Дональд Трамп использует красную кнопку, когда хочет выпить Колы.

"Красная кнопка" — традиционное название системы, якобы позволяющей президентам ядерных держав запускать межконтинентальные ракеты. В реальности система представляет собой специальный чемоданчик, содержащий специальные приборы и информацию. Он функционирует в качестве мобильной точки в системе стратегической обороны США и предназначен для использования в ситуации, когда глава государства находится вне стационарных командных пунктов.