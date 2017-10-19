Американские солдаты в Нигере могли быть убиты боевиками, связанными с ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Четверо военнослужащих США, погибших ранее в Нигере, могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление министерства обороны (РУМО США).
Как считается, группировка действует в Мали, Нигере, Чаде, Нигерии, Камеруне, Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре. Она впервые заявила о себе нападением в сентябре 2016 года на таможню в Буркина-Фасо. Кроме того, террористы осуществили ряд нападений в Нигере и Мали.
В регионе действуют и другие группировки, заявляющие о связи с "Аль-Каидой"*.
В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".
*Террористические организации, запрещенные в России.