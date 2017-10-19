Американские солдаты в Нигере могли быть убиты боевиками, связанными с ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Четверо военнослужащих США, погибших ранее в Нигере, могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление министерства обороны (РУМО США).

По его данным, военная разведка считает "вполне вероятным", что нападение осуществили боевики из группировки "ИГ* в Сахарском регионе", которая в 2015 году откололась от "Аль-Каиды"* и принесла клятву на верность главарю ИГ* Абу Бакру аль-Багдади. В свою очередь, ИГ* признало группировку, но та не считается "официальным" подразделением ИГ*.

Как считается, группировка действует в Мали, Нигере, Чаде, Нигерии, Камеруне, Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре. Она впервые заявила о себе нападением в сентябре 2016 года на таможню в Буркина-Фасо. Кроме того, террористы осуществили ряд нападений в Нигере и Мали.

В регионе действуют и другие группировки, заявляющие о связи с "Аль-Каидой"*.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели четырех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США.

В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".

*Террористические организации, запрещенные в России.