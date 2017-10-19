МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Жертвами наезда внедорожника на толпу людей в Харькове стали шесть человек. Эту информацию подтвердила губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

Глава обладминистрации уточнила, что еще два человека находятся в критическом состоянии. Она также выразила соболезнования родным погибших и пострадавших.

"Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим. Убеждена, что правоохранители в кратчайшие сроки проведут расследование причин трагедии. Виновники должны понести наказание по всей строгости закона", — написала Светличная в Facebook.

Обстоятельства ДТП

Авария с участием внедорожника Lexus произошла 18 октября в 20.45 (совпадает с мск) в центре Харькова на улице Сумской. Женщина-водитель, находившаяся за рулем внедорожника, была задержана.

Как сообщает издание Insider, пять человек погибли на месте происшествия, трое пострадавших, одна из которых находится на седьмом месяце беременности, доставили в реанимацию.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

"Девушка-мажор"

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что после аварии были госпитализированы шесть человек. По его данным, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

При этом Геращенко заявил, что за рулем Lexus находилась "девушка-мажор". По информации руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова, внедорожником управляла приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена.

Местное издание NewsRoom, в свою очередь, сообщает, что за рулем Lexus находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. По его информации, девушка на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в ее крови.

Помощь с организацией похорон

Мэр Харькова Геннадий Кернес обещает помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших.

"Харьковский Городской Совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении", — написал он на своей странице в Facebook.