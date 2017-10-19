Ученые заявили о начале "экологического Армагеддона"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Группа исследователей из ФРГ, Нидерландов и Великобритании зафиксировала сокращение на три четверти количества крылатых насекомых по всей Германии. Это представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, учитывая важную роль, которую эти существа играют в пищевой цепи и опылении растений, говорится в статье, опубликованной в Plos One. © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк СМИ: глобальное потепление превращает Россию в аграрную сверхдержаву

С 1989 года этимологи с помощью палаточных ловуше в 63 районах Германии и собрали более 1,5 тысяч проб насекомых. Было установлено, что общий вес пойманных насекомых за 27 лет снизился на 76%. Ученые заявляют, что хотя замеры производились в заповедниках Германии, эти данные справедливы для всех районов, где развито сельское хозяйство.

Исследователи не называют причину такого резкого падения численности насекомых, однако предполагают, что наиболее вероятные факторы — уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление.

"Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находятся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет", — заявил профессор Дэйв Гулсон из университета Сассекса, принимавший участие в исследовании.