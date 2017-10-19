Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в американском бизнес-парке

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) заявила о задержании злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, в результате которой погибли три человека.
"Представители ATF (управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и оружия) и соответствующие правоохранительные органы недавно задержали Принса в Делавэре ", — сообщает полиция в Twitter.
О мотиве злоумышленника официально не сообщалось.
По данным СМИ, Принс работал в бизнес-парке, а жертвами стрелка стали его коллеги.