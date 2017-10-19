Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в американском бизнес-парке

На месте стрельбы в бизнес-парке в штате Мериленд, США. 18 октября 2017

На месте стрельбы в бизнес-парке в штате Мериленд, США. 18 октября 2017

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) заявила о задержании злоумышленника, предположительно устроившего стрельбу в бизнес-парке, в результате которой погибли три человека.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде. Нападавший скрылся, полиция объявила в розыск мужчину по имени Рэди Принс. Сообщалось, что он также устроил стрельбу в 55 милях (около 88 километрах) от места происшествия в штате Делавэр, пострадал один человек.

"Представители ATF (управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и оружия) и соответствующие правоохранительные органы недавно задержали Принса в Делавэре ", — сообщает полиция в Twitter.

О мотиве злоумышленника официально не сообщалось.

По данным СМИ, Принс работал в бизнес-парке, а жертвами стрелка стали его коллеги.