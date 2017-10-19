В Венесуэле оппозиционные губернаторы планируют обсудить план действий

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Отказавшиеся приносить присягу перед национальным учредительным собранием пятеро избранных губернаторов штатов Венесуэлы в четверг проведут встречу, чтобы определить план дальнейших действий, заявил один из них, глава штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа.

В среду 18 новых губернаторов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) принесли присягу перед собранием. Оппозиция не признает этот орган власти, созванный по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию страны и наделенный сейчас всеми законодательными полномочиями.

"Мы встретимся завтра (в четверг), пятеро губернаторов от "Единства", которыми мы были избраны, чтобы принимать решения. Я уважаю конституцию и закон, который определяет, что к присяге губернаторов приводит законодательный совет (штата)", — приводит портал Nacional заявление Гуанипы.

Он напомнил, что конституция Венесуэлы определяет ее как страну федеральную и децентрализованную. "Существует автономия штата, которая позволяет приводить к присяге регионального главу", – сказал Гуанипа.

Ранее президент Мадуро заявил, что ни один из новоизбранных губернаторов, не принесших присягу учредительному собранию, не сможет приступить к исполнению своих обязанностей.