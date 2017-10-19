В Венесуэле оппозиционные губернаторы планируют обсудить план действий

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Отказавшиеся приносить присягу перед национальным учредительным собранием пятеро избранных губернаторов штатов Венесуэлы в четверг проведут встречу, чтобы определить план дальнейших действий, заявил один из них, глава штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа.
"Мы встретимся завтра (в четверг), пятеро губернаторов от "Единства", которыми мы были избраны, чтобы принимать решения. Я уважаю конституцию и закон, который определяет, что к присяге губернаторов приводит законодательный совет (штата)", — приводит портал Nacional заявление Гуанипы.
Он напомнил, что конституция Венесуэлы определяет ее как страну федеральную и децентрализованную. "Существует автономия штата, которая позволяет приводить к присяге регионального главу", – сказал Гуанипа.
Ранее президент Мадуро заявил, что ни один из новоизбранных губернаторов, не принесших присягу учредительному собранию, не сможет приступить к исполнению своих обязанностей.