Трамп пожертвовал семье погибшего военного $25 тысяч после обвинений в СМИ

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожертвовал семье погибшего военнослужащего 25 тысяч долларов после того, как СМИ обвинили президента в том, что тот нарушил слово и не пожертвовал эти деньги.

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс сообщила агентству Рейтер, что Трамп выписал чек семье 22-летнего военного, погибшего в июне в Афганистане. Отец погибшего военнослужащего ранее заявил газете Washington Post , что Трамп пообещал ему деньги в июне, а потом не послал.

Представитель Белого дома также обвинила СМИ в том, что они следуют "тенденциозной повестке дня".

Трамп в понедельник уже вступил в перепалку со СМИ, которые заявили, что он не позвонил вовремя семьям 4 военнослужащих США, погибших в Нигере. Трамп заявил, что предыдущие президенты делали для военнослужащих гораздо меньше. Трамп также опроверг распространившиеся в СМИ сообщения, что он будто бы сказал матери одного из погибших, что ее сын "знал, на что шел". По словам Трампа, он "очень мило" побеседовал с матерью солдата, которая оставила у него впечатление "приятной женщины".