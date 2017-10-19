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Битва за щиты: штурм палаточного городка возле Рады сняли на видео

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (280)
02:4619.10.2017
(обновлено: 02:47 19.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоСотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Facebook появилось видео попытки штурма сотрудниками правоохранительных органов палаточного городка на улице Грушевского в центре Киева. Ролик опубликовал на своей странице "Рух Визволення".

Причины потасовки

Деревопереработка на Украине
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
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Вечером в среду между митингующими и силовиками произошла потасовка, которая длилась несколько минут. Силовики применили слезоточивый газ, были задержаны 11 человек. Драка началась после того,  как силовики попытались вернуть защитные щиты, отобранные активистами во вторник, сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Произошли некоторые стычки между протестующими и полицией. Причиной стало то, что вчера (во вторник – ред.) часть митингующих похитила специальные средства Нацгвардии — щиты, около 80 штук, разбит служебный автобус. … С ними велись переговоры с требованием вернуть это имущество, начато уголовное производство по статье "групповая кража", — заявил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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По его словам, активисты вечером планировали использовать щиты во время перемещения по центру столицы. Возвращать щиты они отказались, в связи с чем полиция отобрала их силой, а тех, кто сопротивлялся, — задержали.

К вечеру среду стало известно, что полиция отпустила 3 из 11 задержанных в ходе столкновения митингующих с правоохранителями у Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Киеве. "В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников. После установления их анкетных данных трех лиц уже отпустили", — рассказали в ведомстве.

Крищенко также подтвердил применение слезоточивого газа против митингующих. "В ходе столкновения одним или двумя полицейскими было согласно законодательству, учитывая опыт, применено специальное средство — слезоточивый газ, но это были единичные случаи, это не массово, и это был газовый баллончик", — сказал он.

Встреча тет-а-тет не состоялась

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Президент Украины Петр Порошенко ранее подтвердил готовность встретиться тет-а-тет с депутатом Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафой Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания парламента. "В приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем. Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним тет-а-тет. О других участниках встречи речь не шла", — рассказали агентству УНИАН в пресс-службе Порошенко.

Позднее Найем сообщил, что анонсированная встреча не состоялась. "Президент не захотел встретиться с представителями акции "Большая политическая реформа". Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии "Свобода", внефракционный депутат. — Прим. ред.) и Юрий Деревянко (внефракционный депутат). Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее украинский лидер заявил, что с пониманием относится к акции протеста возле Рады. Он также выразил надежду, что митинги пройдут мирно, "абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию, в том числе, президентских законопроектов". По словам украинского лидера, большая часть озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

"Сила нового Майдана"

Пострадавший во время митинга в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Бывшие участники военных действий в Донбассе могут стать основной движущей силой нового "Майдана", заявил депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в интервью интернет-изданию "Апостроф".

При этом, по его словам, бывшие бойцы не будут движимы борьбой за власть. "Вы представляете, чтобы "Азов", "Донбасс", ветераны 79-й аэромобильной бригады и так далее выходили за (главу МВД) Авакова и против (президента) Порошенко, например?" — отметил Билецкий.

Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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По его мнению, смена власти на Украине не произойдет в результате военного переворота. "Понимаете, здесь не Латинская Америка, чтобы устраивать бунты в стиле — пришли военные, оцепили президентский дворец… Это, возможно, понравится обывателю, но совершенно не реалистично. Это, конечно, забавные вещи, но об этом может говорить (депутат Вадим) Рабинович, потому что от этого может быть хороший рейтинг, но этого не может быть. Возможен лишь внутренний взрыв", — уверен Билецкий.

Во вторник несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Киева, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Митингующие разбили палатки возле Рады и заявили, что не разойдутся, пока их требования не выполнят. Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

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