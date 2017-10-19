Битва за щиты: штурм палаточного городка возле Рады сняли на видео

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Facebook появилось видео попытки штурма сотрудниками правоохранительных органов палаточного городка на улице Грушевского в центре Киева. Ролик опубликовал на своей странице "Рух Визволення".
Причины потасовки
"Произошли некоторые стычки между протестующими и полицией. Причиной стало то, что вчера (во вторник – ред.) часть митингующих похитила специальные средства Нацгвардии — щиты, около 80 штук, разбит служебный автобус. … С ними велись переговоры с требованием вернуть это имущество, начато уголовное производство по статье "групповая кража", — заявил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".
К вечеру среду стало известно, что полиция отпустила 3 из 11 задержанных в ходе столкновения митингующих с правоохранителями у Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Киеве. "В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников. После установления их анкетных данных трех лиц уже отпустили", — рассказали в ведомстве.
Крищенко также подтвердил применение слезоточивого газа против митингующих. "В ходе столкновения одним или двумя полицейскими было согласно законодательству, учитывая опыт, применено специальное средство — слезоточивый газ, но это были единичные случаи, это не массово, и это был газовый баллончик", — сказал он.
Встреча тет-а-тет не состоялась
Позднее Найем сообщил, что анонсированная встреча не состоялась. "Президент не захотел встретиться с представителями акции "Большая политическая реформа". Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии "Свобода", внефракционный депутат. — Прим. ред.) и Юрий Деревянко (внефракционный депутат). Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо", — написал депутат на своей странице в Facebook.
Ранее украинский лидер заявил, что с пониманием относится к акции протеста возле Рады. Он также выразил надежду, что митинги пройдут мирно, "абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию, в том числе, президентских законопроектов". По словам украинского лидера, большая часть озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.
"Сила нового Майдана"интернет-изданию "Апостроф".
При этом, по его словам, бывшие бойцы не будут движимы борьбой за власть. "Вы представляете, чтобы "Азов", "Донбасс", ветераны 79-й аэромобильной бригады и так далее выходили за (главу МВД) Авакова и против (президента) Порошенко, например?" — отметил Билецкий.
Во вторник несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Киева, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Митингующие разбили палатки возле Рады и заявили, что не разойдутся, пока их требования не выполнят. Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".