МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Венгрии в среду вызвало поверенного в делах США в стране Дэвида Костеланчика, заявившего о негативных тенденциях в области свободы слова в стране.
Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр Левенте заявил, что такие заявления могут быть приравнены ко вмешательству в парламентские выборы в стране, проведение которых планируется в следующем году, и подрывают взаимное доверие. В ходе встречи в среду представители венгерского МИД выразили Костеланчику свои возражения.