Facebook Messenger заявил об использовании платформы "российскими агентами"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Руководитель Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что "российские агенты" использовали платформу для "вмешательства" в предвыборную кампанию в США в 2016 году, однако не уточнил, как именно они пытались повлиять на кампанию, сообщает телеканал NBC News.
По его словам, пока не известно, как именно эти аккаунты пытались повлиять на предвыборную кампанию в США. "Каким образом использовалась платформа, сейчас изучается со стороны Messenger, но обычно, если вы используете страницу (как сообщество), то вы не можете отправлять людям сообщения. Поэтому люди должны отправлять сообщения вам", — сказал он.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.