Facebook Messenger заявил об использовании платформы "российскими агентами"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Руководитель Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что "российские агенты" использовали платформу для "вмешательства" в предвыборную кампанию в США в 2016 году, однако не уточнил, как именно они пытались повлиять на кампанию, сообщает телеканал NBC News.

Выступая на конференции в Калифорнии, Маркус сказал, что "немного" аккаунтов, якобы задействованных в кампании по "российскому вмешательству", использовали Messenger, чтобы общаться с пользователями социальной сети. "Согласно моему пониманию, это очень небольшое число (аккаунтов)", — сказал он.

По его словам, пока не известно, как именно эти аккаунты пытались повлиять на предвыборную кампанию в США. "Каким образом использовалась платформа, сейчас изучается со стороны Messenger, но обычно, если вы используете страницу (как сообщество), то вы не можете отправлять людям сообщения. Поэтому люди должны отправлять сообщения вам", — сказал он.

Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.