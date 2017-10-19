Бразильские депутаты рекомендуют запретить предъявлять обвинения президенту

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Комиссия по конституции палаты депутатов Бразилии в среду рекомендовала отказать генеральной прокуратуре в предъявлении обвинений главы государства Мишелу Темеру, сообщает портал Folha de Sao Paulo.
За такое решение проголосовали 39 членов комиссии, против – 26, один воздержался.
Расследование в отношении Темера началось в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.