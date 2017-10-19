Бразильские депутаты рекомендуют запретить предъявлять обвинения президенту

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Комиссия по конституции палаты депутатов Бразилии в среду рекомендовала отказать генеральной прокуратуре в предъявлении обвинений главы государства Мишелу Темеру, сообщает портал Folha de Sao Paulo.

Речь шла об обвинениях в организации преступного сообщества, которое могло получить взяток на сумму в 587 миллионов реалов (примерно 188 миллионов долларов). Эта рекомендация теперь должна быть утверждена или отклонена на пленарном заседании палаты, голосование должно состояться на будущей неделе.

За такое решение проголосовали 39 членов комиссии, против – 26, один воздержался.

Расследование в отношении Темера началось в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.