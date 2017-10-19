Сенат допросил экс-менеджера штаба Трампа в рамках "российского" дела

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Сенатский комитет в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы в США допросил экс-менеджера предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Какой-либо информации о содержании беседы телеканал не приводит.

Сенатский комитет по разведке и соответствующий комитет в палате представителей, а также спецпрокурор минюста Роберт Мюллер расследуют "российское вмешательство в выборы" и предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Официальная информация о каких-либо выводах расследования отсутствует. Руководители сенатского комитета по разведке на прошлой неделе в ходе пресс-конференции признали, что они по-прежнему не знают, имело ли место какое-либо общение штаба Трампа с Россией.