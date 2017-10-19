США и Аргентина обсудили "восстановление демократии" в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Маурисио Макри обсудили "восстановление демократии" в Венесуэле, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Они обсудили продолжающийся кризис в Венесуэле и договорились продолжить совместную работу, чтобы помочь народу Венесуэлы восстановить демократию в их стране", — говорится в сообщении.

Трамп и Макри обсуждали также экономические реформы и двустороннее сотрудничество.

США не признали выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы, которые прошли на фоне противостояния между властями и оппозицией страны. США ввели санкции против руководства Венесуэлы и запретили въезд на свою территорию венесуэльским чиновникам и членам их семей.