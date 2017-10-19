Мэй пообещает европейцам легкое получение статуса в Британии после Brexit

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится с открытым письмом к европейским гражданам, пообещав обеспечить им максимально легкое получение права на жизнь и работу в Великобритании после Brexit.

"Она пообещает, что процесс регистрации европейских граждан, желающих остаться здесь, будет упрощена, и европейские граждане получат право напрямую участвовать в процессе разработки системы", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

"Тереза Мэй пообещает сегодня сделать как можно более простой процедуру получения европейскими гражданами постоянного статуса в Великобритании. Они будут приглашены к участию в новой группе пользователей, которая будет "встречаться на регулярной основе и отслеживать, что процесс прозрачный и отвечает потребностям граждан", — сообщила канцелярия премьера.

Текст письма, написанного в преддверии начинающегося в четверг заседания Европейского совета в Брюсселе, появится на странице премьера в Facebook и будет разослан ста тысячам европейских граждан, подписавшихся на рассылку, касающуюся их будущих прав.

"Когда мы начинали этот процесс, некоторые обвиняли нас в том, что мы используем европейских граждан как разменную монету. Это не может быть большей неправдой. Европейцы, осевшие в Великобритании, внесли огромный вклад. И мы хотим, чтобы они и их семьи остались здесь. Я не могу выразиться ясней: европейские граждане, законно живущие сегодня в Великобритании, получат право остаться", — подчеркнет премьер в тексте письма, обращенного к трем миллионам европейских граждан, проживающих в Британии.

"И я знаю, что страны-члены ЕС так же ценят британцев, живущих там", — убеждена Мэй.