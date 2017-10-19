Учредительному собранию Венесуэлы присягнули только провластные губернаторы

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Лишь победители губернаторских выборов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) принесли в среду присягу перед национальным учредительным собранием, губернаторы от оппозиции отказались от этого акта.
В итоге все 18 провластных губернаторов с утра в среду прибыли для принесения присяги в здание национального учредительного собрания.
"Народы мира знают, что можно идти путем, отличным от империализма, с социализмом мир и суверенитет гарантирован", — заявила глава собрания Делси Родригес в ходе церемонии, транслировавшейся по гостелевидению.
Учредительное собрание было созвано по инициативе президента Николаса Мадуро. Оно наделено сейчас всей полнотой законодательной власти, однако оппозиция не признает этот орган, считая, что была нарушена процедура созыва самого собрания без референдума.
"Перед шантажом мошеннического национального учредительного собрания "Круглый стол демократического единства" снова заявляет перед народом Венесуэлы и международным сообществом, что избранные губернаторы подчинятся лишь конституции и законам республики. Они присягнут лишь перед богом и законодательными советами и не перед мошенническим учредительным собранием", — говористя в тексте заявления.
Ранее президент Мадуро заявил, что ни один губернатор не сможет приступить к своим обязанностям, если не присягнет учредительному собранию.