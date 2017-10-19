Учредительному собранию Венесуэлы присягнули только провластные губернаторы

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Лишь победители губернаторских выборов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) принесли в среду присягу перед национальным учредительным собранием, губернаторы от оппозиции отказались от этого акта.

По последним официальным данным национального избирательного совета страны, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов кандидаты от ЕСПВ победили в 18 штатах, еще в пяти победу одержала оппозиция. Долгое время не было результата по штату Боливар, в итоге там победил также кандидат от ЕСПВ, опередивший своего соперника всего чуть более чем на 1 тысячу голосов.

В итоге все 18 провластных губернаторов с утра в среду прибыли для принесения присяги в здание национального учредительного собрания.

"Народы мира знают, что можно идти путем, отличным от империализма, с социализмом мир и суверенитет гарантирован", — заявила глава собрания Делси Родригес в ходе церемонии, транслировавшейся по гостелевидению.

Учредительное собрание было созвано по инициативе президента Николаса Мадуро. Оно наделено сейчас всей полнотой законодательной власти, однако оппозиция не признает этот орган, считая, что была нарушена процедура созыва самого собрания без референдума.

Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" распространил в среду специальное заявление относительно своих губернаторов, не прибывших на церемонию присяги.

"Перед шантажом мошеннического национального учредительного собрания "Круглый стол демократического единства" снова заявляет перед народом Венесуэлы и международным сообществом, что избранные губернаторы подчинятся лишь конституции и законам республики. Они присягнут лишь перед богом и законодательными советами и не перед мошенническим учредительным собранием", — говористя в тексте заявления.

Ранее президент Мадуро заявил, что ни один губернатор не сможет приступить к своим обязанностям, если не присягнет учредительному собранию.