Швейцария ужесточила санкции против КНДР

ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточила санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН 2371 и 2375, говорится на сайте федерального совета (правительства) Швейцарии.
В частности, введен запрет на выдачу гражданам КНДР разрешений на работу. Исключение составляют разрешения, выданные до 11 сентября 2017 года. Также запрещено создавать совместные предприятия с Северной Кореей или отбельными ее гражданами. Действующие подобные кооперации должны быть ликвидированы до 9 января 2018 года.
Финансовые транзакции с КНДР разрешены только для обеспечения работы дипломатических миссий и в гуманитарных целях. Кроме этого, запрещено покупать, импортировать и провозить транзитом из КНДР свинец, текстиль, рыбу и морепродукты. Вводятся ограничения на импорт нефти – не более 2 миллионов баррелей в год. С северокорейских морских судов отныне не разрешается перегружать товар, также запрещено содействовать подобной операции.
В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР.