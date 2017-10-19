Швейцария ужесточила санкции против КНДР

ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточила санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН 2371 и 2375, говорится на сайте федерального совета (правительства) Швейцарии.

Таким образом Швейцария официально присоединилась к санкциям, введенным СБ ООН 5 августа и 11 сентября в ответ на запуски КНДР ракет и ядерное испытание. Как отмечается, "обе резолюции укрепляют арсенал наказаний в области торговли, финансовой сфере, а также в выдаче разрешений на работу".

В частности, введен запрет на выдачу гражданам КНДР разрешений на работу. Исключение составляют разрешения, выданные до 11 сентября 2017 года. Также запрещено создавать совместные предприятия с Северной Кореей или отбельными ее гражданами. Действующие подобные кооперации должны быть ликвидированы до 9 января 2018 года.

Финансовые транзакции с КНДР разрешены только для обеспечения работы дипломатических миссий и в гуманитарных целях. Кроме этого, запрещено покупать, импортировать и провозить транзитом из КНДР свинец, текстиль, рыбу и морепродукты. Вводятся ограничения на импорт нефти – не более 2 миллионов баррелей в год. С северокорейских морских судов отныне не разрешается перегружать товар, также запрещено содействовать подобной операции.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР.