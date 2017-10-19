ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Канадский "Закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу, уведомил парламент Канады.

Ранее закон был принят палатой общин, а во вторник — сенатом. Закон вступил в силу в среду после получения формальной санкции от главы государства — королевы Елизаветы II.

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Директор департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко заявил РИА Новости на прошлой неделе, что если в результате принятия этого закона последует расширение канадского "черного списка" в отношении граждан России, то Москва примет зеркальные меры.