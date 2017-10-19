Мэй: Британия и ЕС достигнут соглашения о правах граждан в ближайшие недели

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания и ЕС находятся "на расстоянии вытянутой руки" от достижения соглашения о правах живущих в европейских странах британцев и европейцев, живущих в Великобритании, говорится в открытом письме премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к гражданам ЕС.
"В открытом письме к живущим в Великобритании гражданам ЕС премьер пообещает, что правительство и Брюссель находятся на расстоянии вытянутой руки от достижения соглашения о правах граждан", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
Письмо будет опубликовано в преддверии начинающегося в четверг заседания Европейского совета в Брюсселе.