Британия призывает власти Ирака и курдов к сдержанности

ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт призвал власти Ирака и курдов воздерживаться от провокационных действий.

"Я призываю все стороны сохранять спокойствие и предпринять шаги к деэскалации в Киркуке, избегать провокационных заявлений и действий. Важно, чтобы усилия в Ираке были нацелены на поражение ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ и еще ряде стран – ред.), обеспечение стабильности в освобожденных районах и предоставление возможности тем, кто был вынужден уехать, вернуться в свои дома", — говорится в заявлении министра.

Берт отметил, что Великобритания поддерживает развитие в соответствии с конституцией Ирака систем управления в Киркуке и других спорных районах.

"Мы верим в стабильный, демократический и единый Ирак, способный обеспечить безопасность, рабочие места и услуги, которых хотят и в которых нуждаются все иракцы. Мы готовы помочь Ираку в построении будущего для его граждан", — отмечается в заявлении.

Ранее иракские силовики начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В конфликте также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к подразделениям по борьбе с терроризмом.