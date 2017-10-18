Павленскому предъявили обвинения в связи с поджогом банка Франции

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Власти Франции в среду предъявили обвинения российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, задержанному за поджог французского ЦБ (Banque de France), сообщает радиостанция FranceInfo со ссылкой на источник в судебных органах.

Павленский обвиняется в уничтожении чужого имущества способом, опасным для окружающих. По данным FranceInfo, по запросу прокуратуры художник-аукционист заключен под стражу до проведения суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что во вторник Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции". В среду активистка движения FEMEN Инна Шевченко рассказала РИА Новости, что Павленский все еще находится в психиатрическом центре.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.