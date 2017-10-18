Каталония объявят о независимости, если Испания приостановит ее автономию

МАДРИД, 18 окт — РИА Новости. Власти Каталонии объявят о независимости, если Мадрид применит 155-ю статью конституции, которая предполагает возможную приостановку автономного статуса региона, сообщило издание El Mundo со ссылкой на источники в каталонском правительстве.

Издание приводит слова генерального координатора Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марты Паскаль, которая заявила, что "если применится 155-я статья конституции, мы будем готовы выполнить мандат 1-O (мандат о провозглашении независимости по результатам референдума 1 октября — ред.)".

Также издание уточняет, что правительство Каталонии в ближайшее время планирует наблюдать за тем, какие шаги будет делать испанское правительство.

Сообщается, что на следующей неделе могут появиться новости относительно возможного провозглашения независимости, возможно, в понедельник или вторник. Провозглашение во многом зависит от планов правительства Испании активировать 155-ю статью конституции Испании.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.