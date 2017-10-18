СБ ООН призвал власти Ирака и Курдистана к диалогу после событий в Киркуке

ООН, 18 окт — РИА Новости. Совет Безопасности ООН призвал власти Ирака и объявившего о независимости Курдистана к диалогу. В Совбезе выразили обеспокоенность "сообщениями о насилии в городе Киркук и окрестностях"

"Члены Совета призвали все стороны воздержаться от дестабилизирующих действий, включая угрозу насилия и начать конструктивный диалог, основываясь на конституции Ирака, в качестве пути к деэскалации", — говорится в заявлении СБ для прессы.

Ранее иракские силовики начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В конфликте также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к подразделениям по борьбе с терроризмом.

Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади в среду заявил о том, что безопасность в городе Киркук, ранее перешедшем под контроль Багдада после отступления курдских вооруженных сил, восстановлена, он распорядился вывести все вооруженные формирования кроме местной полиции.

Также в СБ подчеркнули важность "оставаться сконцентрированными на усилиях по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ)".