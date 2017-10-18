Симоньян рассказала, когда западные СМИ начнут говорить правду о России

22:5618.10.2017
(обновлено: 23:02 18.10.2017)
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Западные СМИ не начнут говорить правду о России, пока РФ и США не станут союзниками по-настоящему, но когда это случится, сказать сложно, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
В ходе дискуссии участница форума из Крыма задала вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы люди узнали правду, что "Россия не агрессор, а Крым счастлив". На что Симоньян ответила: "Расстрою я вас, этого не произойдет никогда, часть людей всегда будут одурманены западной пропагандой, антироссийской пропагандой".
"Пока Запад, в первую очередь США, не станет союзником России по-настоящему, а союзниками мы со времен Второй мировой войны не были ни разу по-настоящему — и я очень надеюсь, что это произойдет, – их медиа не будут говорить правду по-настоящему. Они будут говорить то, что соответствует внешней политике их страны… Только если мы станем союзниками по-настоящему, это может измениться. Станем ли мы союзниками, что для этого нужно сделать – мне сложно сказать", — заявила Симоньян.
Говоря о России и США, она отметила, что "для двух таких огромных держав, для таких замечательных стран, для таких великих народов глупо, во многом саморазрушительно и разрушительно для планеты находиться в таких отношениях, в каких мы находимся сейчас".
"Мы могли бы горы свернуть. И с терроризмом покончить, и с распространением ядерного оружия, и, во многом, с нищетой в мире, с предпосылками для все новых и новых террористических угроз, если бы мы были вместе", — подчеркнула Симоньян.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит с 14 по 22 октября, его основные мероприятия проводятся в Сочи. Участниками мероприятия стали порядка 20 тысяч человек более чем из 180 стран мира.
МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.