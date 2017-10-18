Симоньян рассказала, когда западные СМИ начнут говорить правду о России

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Западные СМИ не начнут говорить правду о России, пока РФ и США не станут союзниками по-настоящему, но когда это случится, сказать сложно, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

В ходе дискуссии участница форума из Крыма задала вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы люди узнали правду, что "Россия не агрессор, а Крым счастлив". На что Симоньян ответила: "Расстрою я вас, этого не произойдет никогда, часть людей всегда будут одурманены западной пропагандой, антироссийской пропагандой".

"Пока Запад, в первую очередь США, не станет союзником России по-настоящему, а союзниками мы со времен Второй мировой войны не были ни разу по-настоящему — и я очень надеюсь, что это произойдет, – их медиа не будут говорить правду по-настоящему. Они будут говорить то, что соответствует внешней политике их страны… Только если мы станем союзниками по-настоящему, это может измениться. Станем ли мы союзниками, что для этого нужно сделать – мне сложно сказать", — заявила Симоньян.

Говоря о России и США, она отметила, что "для двух таких огромных держав, для таких замечательных стран, для таких великих народов глупо, во многом саморазрушительно и разрушительно для планеты находиться в таких отношениях, в каких мы находимся сейчас".

"Мы могли бы горы свернуть. И с терроризмом покончить, и с распространением ядерного оружия, и, во многом, с нищетой в мире, с предпосылками для все новых и новых террористических угроз, если бы мы были вместе", — подчеркнула Симоньян.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит с 14 по 22 октября, его основные мероприятия проводятся в Сочи. Участниками мероприятия стали порядка 20 тысяч человек более чем из 180 стран мира.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.