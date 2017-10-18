Порошенко отказался встречаться с депутатами, участвующими в митинге у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Встреча депутатов, которые являются организаторами митинга возле Верховной рады, с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась, сообщил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Мустафа Найем.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко подтвердил готовность встретиться тет-а-тет с депутатом Рады Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания парламента. В администрации главы Украины утверждают, что инициатором встречи был сам депутат.

"Президент не захотел встретиться с представителями акции "Большая политическая реформа". Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии "Свобода", внефракционны депутат-ред.) и Юрий Деревянко (внефракционный депутат). Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, по его словам, с момента начала акции есть подвижки к выполнению двух из трех требований митингующих. Парламент проголосует за законопроекты о неприкосновенности депутатов и рассмотрит закон об избирательной системе. О законе об антикоррупционном суде никакой информации нет, рассказал Найем.

"Сейчас это прерогатива президента — мяч полностью на его стороне", — заявил депутат.

Во вторник несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Киева, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Митингующие разбили палатки возле Рады и заявили, что не разойдутся, пока их требования не выполнят. Между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений. Сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ и попытались штурмом взять палаточный городок из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у полиции щиты. Сейчас обстановка у Рады спокойная.