Почти половина жителей Британии считают положительным членство в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Мария Князева. Около 46% жителей Великобритании, опрошенных в рамках европейского исследования Parlemeter, положительно относятся к членству в ЕС, говорится в материалах Европарламента, который запросил проведение этого исследования.

В опросе приняли участие почти 28 тысяч человек в возрасте от 15 лет во всех 28 странах Евросоюза в период с 23 сентября по 2 октября. Согласно материалам ЕП, в Великобритании было опрошено почти 1,37 тысячи человек, более 90% из которых – граждане страны, остальные – других государств Евросоюза.

Великобритания находится в процессе переговоров об условиях выхода из Евросоюза. Страна, как ожидается, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

Согласно таблицам опроса, на вопрос "Говоря в общем, считаете ли вы, что членство вашей страны в ЕС – это" в Великобритании 46% респондентов ответили "хорошо", 24% — "плохо", столько же — "ни хорошо, ни плохо", и "не знаю" — 6%.

При этом по сравнению с данными мартовского опроса текущего года число респондентов, положительно оценивающих членство Британии в ЕС, сократилось на 3%, а отрицательно – не изменилось.

Поддержка

Этот показатель поддержки членства в Евросоюзе в Великобритании трудно назвать низким в сравнении с другими странами ЕС. К примеру, в Чехии лишь 29% респондентов ответили, что участие их страны в ЕС – это "хорошо" (минус 4 пункта к предыдущему опросу), на Кипре – 35% (минус 10 пунктов), в Италии – 36% (плюс один пункт).

Всего же по Евросоюзу "явное большинство" жителей "продолжает поддерживать членство своей страны в Евросоюзе", поскольку 57% респондентов положительно относятся к участию их страны в ЕС, говорится в материалах ЕП к опросу. Этот показатель не изменился в сравнении с предыдущим опросом.

При этом людей, которые сочли, что членство в ЕС "плохо" для их страны, стало на 2% меньше, так сказали 12% респондентов. Думающих, что это "ни хорошо, ни плохо", стало больше на 2 процентных пункта – теперь их 28% респондентов. "Незнаек" оказалось 3% опрошенных.

Выгоды от ЕС

В исследовании был и вопрос "Получила ли ваша страна пользу от членства в Евросоюзе". В Великобритании 55% респондентов ответили утвердительно, и таких людей по сравнению с предыдущим опросом на эту тему, проведенным год назад, стало меньше на 1%. И это не самый низкий показатель по ЕС, свидетельствуют итоги нынешнего опроса.

"Нет" сказали 27% респондентов, и их число уменьшилось на 7 процентных пунктов. Ответ "не знаю" дали 18% опрошенных.

Большая часть жителей Британии (42%), которые сказали, что страна выгадала от членства в ЕС, объяснили это тем, что объединение вносит вклад в экономический рост в Великобритании. Чуть менее трети считают так, потому что ЕС дает новые возможности для трудоустройства, свидетельствуют результаты опроса.

В целом по Евросоюзу 64% граждан считают, что членство в ЕС принесло пользу их стране, этот показатель вырос за год на 4 процентных пункта. При этом 25% опрошенных полагают, что ЕС не дал выгод их государству, таких людей в ЕС стало меньше на 6 процентных пунктов, свидетельствует опрос. "Не знаю" сказали 11% респондентов.