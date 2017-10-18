США призывают иракских курдов и Багдад бороться с ИГ*, а не друг с другом

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты призывают Иракский Курдистан и официальный Багдад не допустить дальнейшей эскалации их конфликта и сконцентрироваться на борьбе с террористами, заявила в рамках регулярного брифинга официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Как мы ранее заявляли, наша позиция не изменилась. Мы призываем все стороны не допустить дальнейшей эскалации. Мы призываем обе стороны не допустить эскалации и сконцентрироваться на помощи в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) и это то, на чем должна быть сконцентрирована их энергия", — сказала она.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.

Иракские власти распорядились начать военную операцию для восстановления контроля Багдада над спорными территориями у границ автономии, где последнее время находились курдские формирования пешмерга.

После референдума Багдад ввел в отношении Иракского Курдистана ряд санкций, в том числе попросил соседние страны закрыть воздушное сообщение и сухопутные границы, прекратить торговлю нефтью с автономией.

*Террористическая группировка, запрещенная в России