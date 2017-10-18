Премьер-министр Ирака заявил, что безопасность в Киркуке восстановлена

КАИР, 18 окт — РИА Новости. Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади в среду заявил о том, что безопасность в городе Киркук, ранее перешедшем под контроль Багдада после отступления курдских вооруженных сил, восстановлена, он распорядился вывести все вооруженные формирования кроме местной полиции.

"Безопасность в Киркуке восстановлена и контролируется местной полицией при поддержке антитеррористического подразделения" – говорится в тексте заявления премьера.

Аль-Абади также отметил, что он "распорядился запретить нахождение в провинции Киркук каких-либо других вооруженных формирований".

"Силы безопасности в Киркуке уполномочены охранять безопасность и имущество граждан всех вероисповеданий", — сказал премьер.

Глава иракского правительства ранее в среду распорядился привлечь к ответственности лиц, которые, по его выражению, распространяют "нетерпимость и расизм в провинции".

Ранее иракские силовики начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В конфликте также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к подразделениям по борьбе с терроризмом.